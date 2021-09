Kaja Juvan se je v 2. krogu OP ZDA resneje upirala favorizirani Američanki Danielle Collins le v prvem nizu, ko je v zaključku izgubila svoj začetni udarec, kar je bilo dovolj, da se je znašla v rezultatskem zaostanku. V drugem nizu je Ljubljančanka osvojila dve igri ter se morala zadovoljiti s 115.000 ameriških dolarjev nagrade, kolikor sta s Tamaro Zidanšek prejeli za uvrstitev med najboljših 64 igralk. Konjičanka proti drugi igralki sveta Arini Sabalenki ni imela možnosti za presenečenje, v dveh nizih pa je osvojila štiri igre. Slovenija bo v New Yorku v nadaljevanju zastopana med dvojicami, kjer je s Hrvatico Darijo Jurak zmagovito začela Andreja Klepač.

V New Yorku največ pozornosti zbuja Stefanos Cicipas. Grk se je uveljavil v teniškem svetu in se prebil do meje, ko njegova zmaga na turnirju največje četverice ne bi bila več presenečenje. Navsezadnje je tretji igralec sveta v letošnjem finalu Rolanda Garrosa proti Novaku Đokoviću vodil z 2:0 v nizih. Teniškim igralcem in javnosti je stopil na žulj na turnirju v Cincinnatiju (igrali so ga na igriščih v New Yorku), kjer si je v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu Alexandru Zverevu vzel skoraj desetminutno pavzo, med katero so ga zalotili, da si je s trenerjem ali očetom izmenjaval mobilna sporočila. Na igrišče je prišel v povsem novi podobi, močno pa je spremenil tudi taktiko igranja. Presenetil je Zvereva, si v odločilnem nizu priigral dva breaka prednosti, a na koncu vseeno izgubil.

Na OP ZDA je Cicipas povsem vrgel iz tira najboljšega britanskega igralca vseh časov Andyja Murraya. Pred odločilnim nizom si je vzel kar osem minut dolg premor, ki je Škota povsem vrgel iz tira. V odločilnem nizu je Murray izgubil uvodno servisno igro, kar je odločilo zmagovalca. Britanec je po dvoboju sicer čestital tekmecu, a dejal, da so njegova dejanja nedopustna ter da ne glede na to, kako bo potekala Grkova kariera, zanj ne bo navijal nikoli.

Sodu je izbil dno dvoboj drugega kroga, ko je Zverev ponovil vajo. Ko je proti Adrianu Mannarinoju v podaljšani igri izgubil tretji niz, je zapustil igrišče. Vrnil se je po dobrih osmih minutah, kar je močno razjezilo tudi gledalce na stadionu Arthurja Asha, ki so se mu glasno posmehovali. Po dvoboju je Cicipas odgovoril, da se med igro močno znoji, zato nujno potrebuje osvežitev. Včasih vse skupaj traja malce dlje, drugič je hitro nared za nadaljevanje. V teniškem svetu je mogoče prebrati številne debate o početju Stefanosa Cicipasa, večina igralcev, trenerjev in strokovnjakov pa meni, da je ravnanje Grka vsaj nešportno. Najde se tudi kakšna hujša obtožba. A dejstvo je, da Cicipas za zdaj ne krši nobenih pravil. Ta bo treba osvežiti in določiti časovno mejo, za koliko časa lahko igralec zapusti igrišče. Razlogov za odhod na nujno potrebo je veliko, časovna omejitev teh pa bo precej težavna…