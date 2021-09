Slovenija bo morala na polovici kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 najprej ubraniti četrto mesto, da bo lahko znova razmišljala o uvrstitvi na veliko nogometno tekmovanje. Slovaška je slovensko reprezentanco z remijem v Stožicah (1:1) oddaljila od Katarja, vendar v zelo izenačeni skupini H po štirih krogih nihče ne izstopa, zato je do konca jeseni možno prav vse.

Kek: Zaigrati bo treba na višji ravni

Slovenija je lahko za odtenek bolj zadovoljna s točko kot Slovaška, ki je bila zaradi dveh strelov v okvir Oblakovih vrat bližje zmagi. Selektorju Matjažu Keku se pogumno tveganje z ofenzivno postavitvijo po meri navijačev ni v celoti obrestovalo, saj je slovenski vrsti v drugem polčasu zmanjkalo iskre za drugi zadetek. Slovaška je z uigrano zasedbo vzpostavila prevlado na sredini igrišča, kjer je bila Slovenija tudi po petih menjavah premalo odločna in agresivna, da bi presekala ritem gostov. »Prepočasi smo reagirali in nismo naredili niti pravega prekrška, ker smo zamujali v dvoboje. Menjave niso prinesle pravega učinka, ker je padla celotna ekipa. Za podvig, ki ga iščemo, bo treba zaigrati na višji ravni,« je kritičen selektor Matjaž Kek.

Največja pridobitev obračuna s Slovaško je osemnajstletni Benjamin Šeško, ki je ob debiju na veliki reprezentančni tekmi doživel ovacije s tribun. Zanj na igrišču ni izgubljene žoge niti takrat, ko večina obupa. Šeško, ki se kali v priznanem nogometnem okolju na Solnograškem, se je izkazal kot spreten in eleganten napadalec z občutkom za gibanje v prostoru. Za slovensko reprezentanco je postal obetavna naložba za naslednjih petnajst let. Če bo izkoristil potencial, bi se lahko nekoč približal strelskemu rekordu Zlatka Zahovića. »Pri vsaki akciji je šel na glavo in do konca, s čimer je dvignil navijače. Samo s takšnim pristopom, kot ga je pokazal Šeško, smo lahko uspešni kot celota,« je pristavil Kek.

Ravno bojevniški duh do zadnjega atoma moči, s katerim bi v drugem polčasu pogumneje izzivali pomembno zmago, je pogrešalo 4000 obiskovalcev v Stožicah. Na sredini igrišča je bilo ob skromni ustvarjalnosti premalo uporabnih žog v smeri slovaškega gola. Ko je nasprotnik z izkušenimi igralci iz uveljavljenih klubov pritiskal in osvajal prostor, je bila Slovenija izigrana in prestrašena, da ne bi v zaključku celo izgubila in pristala na dnu skupine H. »Od nekaterih igralcev sem pričakoval več energije in agresivnosti. V vsakem procesu so nihanja, a treba je vztrajati. V Stožicah že zelo dolgo nismo izgubili, za odhod na svetovno prvenstvo pa potrebujemo točke,« je poudaril Kek po osmi zaporedni ljubljanski tekmi brez poraza.