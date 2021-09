Nepreslišano: Maša Kociper, poslanska SAB v državnem zboru

V situaciji, ko bo imela levosredinska opozicija, rečemo ji opozicija demokratičnih strank, kamor pa ne štejem DeSUS, po volitvah večino, ne vidim nobene težave, da ne bi sodelovali, kot je treba. Ljudje potrebujejo alternativo sedanji vladi in koaliciji, to smo mi absolutno sposobni ponuditi. V preteklosti smo res imeli nekaj težav, odkar smo v opoziciji, pa smo pokazali, da kljub različnim programom znamo stopiti skupaj. Praktično vsa parlamentarna glasovanja so enotna. To ne pomeni, da smo ena in ista stranka. Ključno se mi zdi, da bo predsednik bodoče vlade, kdor koli bo, razumel , da je vsaka koalicija v Sloveniji zahtevna, da je treba spoštovati koalicijske partnerje, jih upoštevati in da samo s skupnim sodelovanjem, usklajenimi akcijami in jasnimi in določenimi cilji, kaj želimo narediti in v kolikšnem času, lahko delamo dobro. Prepričana sem, da bomo to znali.