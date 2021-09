Začetek sojenja 36-letnemu Silvu Drevenšku, ki je ob lanskem božiču v Gerečji vasi zahrbtno umoril svojo nekdanjo partnerico Mojco Lešnik in njene starše Branka in Jožico Lešnik, se je na ptujskem okrožnem sodišču danes odvil ekspresno hitro. Obtoženi trojnega umora se je namreč odločil, da se za zdaj ne bo zagovarjal. Preden je sodnik Marjan Strelec sojenje preložil na 16. september, je pri Drevenšku preveril, ali namerava odgovarjati vsaj na vprašanja. »Na čigava vprašanja?« se je pozanimal obtoženi trojnega umora. »Na vprašanja kogar koli, tožilstva, sodišča, vašega odvetnika.« Drevenšek je odkimal in sodniku ni preostalo drugega, kakor da po le petih minutah dogajanja v sodni dvorani sojenje preloži, saj je zaradi bolezni v vodo padlo tudi načrtovano zaslišanje oškodovanca Mihe Lešnika, brata in sina umorjenih.

Takrat komaj štiriletnemu otroku so se po pripovedovanju Mihe Lešnika grozljivi prizori zarezali globoko v spomin. Otrok mu je povedal, da je ati dedku z nožem rezal usta in da je po hiši iskal tudi njega (Miho Lešnika). Ko je bil oškodovanec, ki je zdaj skrbnik obtoženčevega sina, na ptujskem sodišču zaslišan v preiskavi, je pričal tudi o tem, da se otrok Silva Drevenška zaradi vsega, kar je moral videti, neznansko boji. Strah ga je zaspati, strica in njegovo partnerico pa sprašuje, ali so tam, kjer živijo, varni in ali lahko »ati pride skozi okno«.

Miha Lešnik je poleg svojega nekajletnega nečaka in hkrati sina obtoženega edini preživeli v ožji družini. Prepričan je, da bi bil tudi sam Drevenškova tarča, če bi bil na božični popoldan doma, saj ko je obtoženi nekaj dni pred zločinom Mojci Lešnik grozil, da bo za božič tekla kri, je v grožnje vključil tudi njega. Uresničil jih je 25. decembra nekaj po četrti uri popoldan. Najprej je Mojco Lešnik zvabil k sebi pod pretvezo, naj pride po darila za njunega sina. V novogradnji, ki sta jo postavila skupaj, a je Lešnikova kasneje prekinila razmerje z njim in se s sinom odselila od njega, je Drevenšek nesrečno žensko z nožem štirikrat zabodel, nato pa odšel čez cesto k njenim staršem in vpričo lastnega otroka zverinsko umoril še njiju.

Razmišlja o priznanju?

Po prepričanju preiskovalcev in tožilstva je Drevenšek svojo nekdanjo partnerico, taščo in tasta umoril z željo po maščevanju in zaradi koristoljubja. Ni se mogel sprijazniti s tem, da ga je partnerica zapustila, do vrelišča pa so njegovo jezo spravila pogajanja o delitvi skupnega premoženja in stikih z otrokom. Ker je obtoženi Lešnikove umoril vpričo svojega otroka, je poleg trojnega umora obtožen tudi kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Na predobravnavnem naroku je krivdo zanikal in višji tožilki Teji Kukovec Belšak očital, da je polovica obtožnice laž.

Kot rečeno, se sojenje nadaljuje 16. septembra, po številu predlaganih prič pa je pričakovati dolgotrajen sodni proces. Obtoženi po besedah odvetnika Andreja Kaca sicer razmišlja, da bi umaknil predlog za zaslišanje nekaterih prič. »Priče obrambe so znanci in prijatelji obtoženega in obtoženi razmišlja, ali je umestno obremenjevati priče, glede na to, koliko bi mu v tej procesni situaciji sploh lahko pomagale,« je po današnjem naroku za medije izjavil Kac. »Razmišlja morebiti o priznanju? Si je premislil?« smo vprašali zagovornika. »Ne vem, o tem nisva govorila,« je odgovoril Kac. Na naše dodatno poizvedovanje, ali ga je kot odvetnik v to smer sploh kaj vprašal, pa je odvrnil, da mnogokrat, a da kot odvetnik obtoženega javnosti vsega ne more oziroma ne sme povedati.