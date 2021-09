V postopku so vsi tujci zaprosili za mednarodno zaščito. Za očitano kaznivo dejanje je sicer predpisana kazen od treh do desetih let zapora in denarna kazen, so še sporočili s Policijske uprave Koper.

V sredo zvečer pa so policisti na Mostičju sledili še osebnemu vozilu, v katerem je neznan voznik prevažal več nezakonitih migrantov. Vozilo je peljalo z veliko hitrostjo in ga policisti niso uspeli slediti, voznik osebnega vozila in potniki pa so nato peš pobegnili. V nadaljevanju so policisti sicer pridržali štiri državljane Bangladeša, osebno vozilo pa so zasegli. Zoper neznanega voznika bo policija podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, so sporočili.