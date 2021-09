Predsednik Vlade RS Janez Janša!

Vlada RS si je z izkazano ignoranco ter sprenevedanjem dovolila zlorabiti javni interes, katerega nosilka v medijskim prostoru je prav STA. Zaradi blokade izplačevanja zakonsko določenih obveznosti Vlade RS do Slovenske tiskovne agencije (STA) je namreč slednja pred stečajem!

Javni interes mora v demokratični družbi predstavljati vezivo med sprejetimi politikami ter splošnimi koristmi družbe ter njenih državljank in državljanov. Hkrati s tem pa služiti zaščiti družbe ter njenih podsistemov pred arbitrarnostjo oblasti, kakšno je s puhlimi in popolnoma neargumentiranimi izgovori nad STA izkazala vaša vlada.

Pogojem, ki jih STA postavljate za izvršitev zakonsko obvezujočega izplačila sredstev ne verjame nihče, verjetno tudi sami ne. Še več, Slovenska pravna in strokovna medijska javnost, opozicijske stranke ter najvišji predstavniki Evropske unije vas dnevno pozivamo k spoštovanju slovenske in evropske zakonodaje, ki narekujeta vladino financiranje STA v delu opravljanja javne službe, čemur se s ciničnimi izgovori izogibate, pozivom pa posmehujte!

V primeru stečaja STA, ki mu bomo ob nadaljevanju vladine ignorance verjetno priča že v naslednjem mesecu, bo aktualna Vlada RS odgovorna za načrtno in namerno zrušitev enega izmed stebrov javnega interesa slovenske družbe in njene pravice do informiranosti, do svobode in pluralnosti medijev!

Namesto da bi te vrednote aktualna Vlada RS ščitila, kot bi jih morala vsakokratna, jih ima raje za talca v službi svojih političnih interesov, za orodje političnega obračunavanja in utrjevanja avtoritarnosti svojega delovanja.

Pri nastali situaciji, za katero nosi kolektivno odgovornost celotna Vlada RS ter tudi vi, kot njen prvi minister, ne gre več za retorično vprašanje, ali bi morala Vlada RS slediti zakonu, ustavi in javnemu interesu. Gre za vse bolj potrjeno tezo o odgovornosti in pričakovanih sankcijah Vlade RS in njenih predstavnikov, ki vse kaže da namerno, načrtno in zavedajoč se zakonskih kršitev rušijo STA in s tem javni interes Republike Slovenije. Javni interes ni v lasti nobene in nikogaršnje politike, temveč v službi državljank in državljanov!

Spoštovani predsednik Vlade RS Janez Janša,

državljankam in državljanom dolgujete pojasnilo, opravičilo, predvsem pa takojšnjo in odločno reakcijo – izplačilo zapadlih in tekočih zakonskih obveznosti do STA.

Socialni demokrati vas pozivamo, da to storite nemudoma!