Destinacija Radol'ca se je v preteklih letih uveljavila kot kulinarično prepoznavna destinacija, mesto Radovljica pa kot prestolnica čokolade. Na festivalu, ki so ga aprila 2019 organizirali že osmič, se je letno zbralo okoli 50.000 ljudi, ki so okušali čokolado in čokoladne slaščice okoli 40 različnih ponudnikov iz Slovenije in tujine.

Zaradi epidemije covida-19 so lani festival izvedli v virtualni obliki, letos pa so načrtovali manjši butični festival za ljubitelje čokolade in kulinaričnih razvajanj. Na festivalu bi bila namreč poleg vodilnih slovenskih čokoladnic prisotna tudi znana imena slovenske kulinarike. S tem bi nadgradili čokoladno zgodbo destinacije, ljubiteljem kulinarike pa ponudili posebno priložnost za kulinarično doživetje ob koncu poletja, so pojasnili v Turizmu in kulturi Radovljica.

Podrobnosti festivala so nameravali predstaviti na petkovi novinarski konferenci v Radovljici, ki pa so jo zaradi nenehnega slabšanja zdravstvene slike v državi danes skupaj s festivalom odpovedali. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so se za odpoved butičnega festivala odločili po tehtnem premisleku, in sicer zaradi odgovornosti do obiskovalcev, razstavljalcev in vseh sodelujočih.