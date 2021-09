Po prevzemu nadzora v Afganistanu po umiku ameriške vojske iz države sredi avgusta je zdaj na talibanih, da sestavijo vlado in se tako pretvorijo iz uporniške skupine v silo, ki je sposobna voditi državo. Predstavitev članov vlade bi po navedbah neimenovanih virov francoske tiskovne agencije AFP lahko bila v petek po popoldanski molitvi.

Talibani so vladali Afganistanu že med leti 1996 in 2001, tokrat pa napovedujejo bolj »vključujočo« vlado in mehkejši način vladanja. Po ocenah enega od visokih predstavnikov talibanov Šera Mohamada Abasa Stanikzaija je še vedno malo verjetno, da bo v vladi tudi kakšna ženska. Bi pa naj bilo ženskam dovoljeno delati.

Ženske si želijo v vlado talibanov V mestu Herat na zahodu države se je danes zbralo okoli 50 žensk in se zavzemalo za svoje pravice. »Imamo pravico do izobrazbe, dela in varnosti,« so pele. Ena od organizatork shoda Basira Taheri je za AFP povedala, da morajo talibani vključiti v vlado ženske. »Talibani se morajo posvetovati z nami. A na njihovih zborih in srečanjih ne vidimo nobene ženske,« je dejala. Herat je razmeroma svetovljansko mesto na nekdanji svilni cesti blizu meje z Iranom. Je eno bogatejših afganistanskih mest in tam so se dekleta že vrnila v šole. Med 122.000 ljudmi, ki so ob umiku ZDA uspeli pobegniti iz Afganistana, je prva afganistanska novinarka, ki je opravila intervju s talibanskim predstavnikom v živo na televiziji. Kot je Behešta Arghand povedala za AFP v Katarju, so ženske v Afganistanu »v zelo slabem položaju«. »Mednarodno skupnost pozivam, prosim, pomagajte jim,« je dejala.