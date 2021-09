Opeka, duhovnik in misijonar na Madagaskarju, že več desetletij svoje življenje posveča najrevnejšim in najranljivejšim ter vsak dan znova ustvarja boljšo družbo, ki revnim prinaša upanje in boljše življenje, je ob podelitvi na Bledu dejal Logar.

Kot je spomnil, je Opeka ustanovitelj dveh humanitarnih združenj, Akamasoa in Antenne Akamasoa, ki delujeta širom Madagaskarja, prizadeva si za materialno in moralno pomoč ljudem, ki so v državi veljali za odpisane.

S pomočjo prostovoljcev je iz odlagališča smeti postavil mesto upanja za več kot 25.000 ljudi, ki so dobili svoj glas in dostojanstva vredno življenje; zgradil je več kot štiri tisoč hiš, športne dvorane, cerkve in šole ter s tem zagotovil delo in izobraževanje preko pol milijona ljudem, je dejal minister. Trenutno je v šole in izobraževalni program v šolah, ki sta jih zgradili združenji, vključenih 14.000 otrok.

Kot je še dodal Logar, Opeka mlade uči spoštovanja in skrbi za naravo, zavzema se za pogozdovanje in zaščito gozdov na Madagaskarju. V okviru humanitarne pomoči MZZ 100.000 prebivalcem Madagaskarja zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo, tudi obolelim s covidom, in zagotavlja prehransko varnost za otroke in najranljivejše prebivalcev času pandemije.

Nagrado "sprejemamo kot podporo našemu boju za socialno pravičnost, za ljudi, ki živijo iz dneva v dan, brez vsake bodočnosti", je dejal Opeka, ki se je preko videopovezave z Madagaskarja zahvalil za priznanje boju proti skrajni revščini.

"Vsi vemo, da obstajajo milijoni ljudi, ki živijo v trpljenju. To je izziv in obenem sramota za ves svet," je poudaril.

Opeka se je zahvalil slovenski vladi in premierju Janezu Janši, "ki ste nam dali izredno humanitarno pomoč za naše revne družine", ki trpijo zaradi covida. Poudaril je, da brez socialnih pravic ne bo miru na svetu, vsi pa da si želimo miru, v Evropi in na vseh drugih kontinentih.

V pogovoru ob podelitvi nagrade v okviru BSF je sodeloval tudi generalni sekretar Caritas Internationalis Aloysius John, ki je med drugim poudaril, da je pandemija covida-19 spremenila svet. Izpostavil je pomen okrepitve in opolnomočenja lokalnih organizacij, kot je Akamasoa. Poleg pomoči tem organizacijam je po njegovem mnenju izziv tudi, kako izboljšati dostop do globalnega zdravja ter cepljenje, izpostavil je tudi pomen izobraževanja revnih.

Vloga organizacij, ki temeljijo na veri, je pomembna, vemo, kako velika organizacija je Karitas, tudi v Sloveniji je močno prisotna, zato je pomembno, da jim priznamo njihovo vlogo in jim pomagamo, je dejal John.