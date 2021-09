Če se mednarodno Theodorakisa najbolj povezuje s filmom Grk Zorba, pa tudi z glasbo za druge filmske uspešnice, denimo za film Z iz leta 1969 in Serpico iz leta 1974, pa so ga rojaki cenili predvsem zaradi velikih liričnih ciklusov in bojnih pesmi, naperjenih proti grški hunti med letoma 1967 in 1974.

Theodorakis je bil rojen 29. julija 1925 na otoku Hios. Glasbo je začel komponirati pri 12 letih in se ji tedaj zaprisegel. Med drugo svetovno vojno, po okupaciji Grčije, ki so jo zasedle nemške, italijanske in bolgarske enote, je Theodorakis pri zgolj 17 letih, postal borec za svobodo, v državljanski vojni (1947-1949) pa se je postavil na stran levice.

V boju proti hunti so ga po letu 1967 tudi zaprli in mučili. Izpuščen je bil leta 1970, ko je odpotoval v Pariz, kjer je štiri leta preživel v izgnanstvu, nato pa so ga v rodni Grčiji sprejeli kot heroja.

Glasbeni velikan je nekoč dejal, da je številna dela napisal po zaporih, svoj prvi simfonični koncert pa celo v koncentracijskem taborišču. Sicer je pisal tako opere kot komorno glasbo, pa tudi popularne skladbe in glasbo za gledališče, po tujih virih pa naj bi jih skupaj bilo več kot tisoč.

Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi bafto za glasbo za film Z, na World Soundtrack Awards nagrado za življenjsko delo na področju ustvarjanja filmske glasbe in tudi glasbeno nagrado organizacije Unesco.

Na Theodorakisovo glasbo za filmsko klasiko Grk Zorba iz leta 1964 so večkrat plesali tudi na ulicah največjih mest sveta; spodnji posnetek je iz New Yorka.