V sredo potrdili 666 okužb z novim koronavirusom

V sredo so opravili 3611 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 666 okužb, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani. Delež pozitivnih testov je bil 18,4 odstotka, to je za 1,8 odstotne točke manj kot dan poprej.