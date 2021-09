V petek bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V nedeljo bo večinoma sončno.

Vremenska slika: Iznad severozahodne Evrope sega nad srednjo Evropo in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z vetrovi severnih smeri postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo sončno, predvsem v krajih vzhodno od nas bo občasno nekaj več oblakov.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.