Kako doseči prepričanje, da je širitev Evropske unije nujnost?

Vprašanje širitve EU, zlasti na zahodni Balkan, je ena prevladujočih tem foruma. Sodelujoči na razpravi o tem so se strinjali, da je nujna in da mora postati velika evropska tema, za zastoj pa so našli več vzrokov, tudi zadržke voditeljev na zahodu Evrope.