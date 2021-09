Sistem svobode

Fleksibilen urnik, individualen tempo učenja v skladu z interesi otroka, bolj aktivne metode in oblike učenja ter manj pritiska zaradi ocenjevanja oziroma zaradi problematičnih odnosov z vrstniki. Takšni so razlogi, ki so jih nekateri starši navedli ob odločitvi, da svojih otrok letos ne bodo poslali v razrede, ampak jih bodo sami šolali doma. Staršev, ki otroke šolajo na domu, hkrati ne skrbi, da se otroci, ki dopoldne ne bodo v stiku z vrstniki, ne bi ustrezno socializirali, je povedala ravnateljica osnovne šole Koper Ingrid Poropat.