»Venezuelski javnosti in mednarodni skupnosti sporočamo, da se bomo udeležili regionalnih in občinskih volitev 21. novembra 2021.« Tako se je glasila torkova uradna izjava Enotnega demokratičnega omizja (MUD), ki od leta 2009 združuje glavnino opozicije proti Madurovi vladi. MUD trenutno sestavlja sedem strank, med njimi je tako imenovana skupina 4G (stranke Najprej pravičnost, Demokratična akcija, Novi čas in Ljudska volja), ki predstavlja glavno in udarno jedro opozicije pod vodstvom bivšega predsednika parlamenta in samooklicanega začasnega predsednika države Juana Guaidoja.

Drugačna taktika Guaidoja Leta 2018 je MUD bojkotiral volitve, na katerih je bil za predsednika države vnovič potrjen Nicolas Maduro, decembra lani pa ni sodeloval na parlamentarnih volitvah. Novembra letos bodo volitve guvernerjev 23 zveznih držav in 335 županov oziroma občinskih svetnikov. Tokrat Guaido ne zahteva bojkota, čeprav vztraja pri stališču, da še danes niso zagotovljeni pogoji za njihovo demokratično izvedbo. V torkovi izjavi MUD za javnost, izrečeni na sedežu stranke Novi čas v Caracasu v prisotnosti predstavnikov vseh članic koalicije, so navedli, da je bila odločitev o prenehanju volilnega bojkota »težak proces notranjih razprav, v katerem so sodelovali lokalni, regionalni in nacionalni voditelji«, glavni motiv pa da je bil odpraviti »težke razmere, v katerih je naša država. Vemo, da te volitve ne bodo poštene ali običajne. Diktatura je postavila resne ovire, ki ogrožajo želje venezuelskega ljudstva po spremembah, vendar se zavedamo, da bodo koristno bojišče za krepitev zavez državljanom in spodbuda za dejanske rešitve hude krize v naši državi, to pa je izvedba svobodnih predsedniških in parlamentarnih volitev.« Pri tem bode v oči, da te odločitve ni predstavil Guaido, temveč socialdemokrat Henri Ramos Allup, veteran venezuelske politike in generalni sekretar Demokratične akcije. Pojasnil je, da članice koalicije ne bodo predstavile svojih samostojnih kandidacijskih list, ampak bodo vsi kandidati nastopili pod okriljem MUD. V izjavi je Ramos Allup obsodil Madurov režim, ker je ta prepovedal delovanje nekaterih političnih strank ali pa je preko sodstva dosegel izločitev njihovega izvoljenega vodstva. O odločitvi opozicije je socialdemokratski voditelj dejal: »Če je v določenem trenutku koristno sodelovati, potem je treba sodelovati. Politika nima dogem in je posledica interpretacije dogajanj v določenem trenutku.«