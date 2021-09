Med 17. in 19. septembrom bodo v Rusiji parlamentarne volitve. Potekajoči volilni boj bi lahko opisali predvsem kot agresiven odnos vladajočih do opozicije in neodvisnih novinarjev, ki jim grozijo zaporne in visoke denarne kazni. Oblast predsednika Vladimirja Putina se najbrž boji, da bi se v Rusiji zgodilo to, kar se je lani v Belorusiji, ko so po predsedniških volitvah množični protesti nevarno majali režim Aleksandra Lukašenka. Ruska oblast je tako zatrla proteste za izpustitev vodilnega opozicijskega politika Alekseja Navalnega po njegovi aretaciji januarja, njegovo fundacijo za boj proti korupciji so oblasti označile za ekstremistično in jo razpustile, tisti, ki so blizu Navalnemu, pa ne smejo kandidirati, so izgnani ali zaprti. Samo prejšnji teden je policija obiskala 30 posameznikov, ki so na seznamu privržencev Navalnega.

V zadnjih mesecih je očiten tudi agresiven pristop do tistih nekaj medijev, ki so še neodvisni. Pritisk nanje je sicer stalnica od Putinovega prevzema oblasti leta 2000. Najprej so bile tarča televizijske postaje, ki niso bile pod nadzorom Kremlja, nadaljevalo se je s podrejanjem časopisov in na koncu spletnih medijev. Sprva so zamenjali lastnike neposlušnih medijev ali pa jih obremenili z velikansko odškodnino za določeno objavo, danes pa jih označujejo za tuje agente. V zadnjih mesecih so tako na udaru precej priljubljeni mediji, kot so časopis Nova Gazeta, spletni portal Meduza, neodvisna televizijska postaja Dožd (TV Dež) in preiskovalni mediji, kot so The Insider, Važnie istorii (Pomembne zgodbe) in The Project. Številni njihovi novinarji so zaprti in pretepeni.