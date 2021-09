Napovedovali so, da bo letošnja poletna nogometna tržnica skromna, češ da je klube močno prizadela kriza zaradi posledic koronavirusa. A niti približno ni bilo tako. Medtem ko se nekateri klubi resnično utapljajo v rdečih številkah, kar je predvsem posledica nespametnega poslovanja leta pred izbruhom pandemije, so drugi še vedno v dobri finančni kondiciji in so lahko bili dejavni pri novačenju igralcev. Izstopal je PSG, ki je v svoje vrste vzel Lionela Messija iz Barcelone. Selil se je tudi njegov največji rival Cristiano Ronaldo, ki je iz Juventusa šel k Manchestru Unitedu.

Vodstvo PSG je na poletni tržnici naredilo vse, da končno izpolni obsesijo, ki sliši na ime osvojitev lige prvakov. Kako si drugače razlagati poteze, ki jih je vlekel športni direktor Leonardo? Brez odškodnine je iz Liverpoola pripeljal Nizozemca Georginia Wijnalduma, iz Reala Madrid Španca Sergia Ramosa, iz AC Milana Italijana Gianluigija Donnarummo ter iz Barcelone Argentinca Lionela Messija. Kakšne so bile ob tem provizije agentom in finančni bonusi igralcem ob podpisih, ni povsem znano, a zneski, ki se omenjajo, gredo v višave. Tako kot njihove plače. Ob tem so Parižani za 60 milijonov evrov iz Interja pripeljali še Maročana Achrafa Hakimija, iz Porta za 16 milijonov Portugalca Danila Pereirro in iz Sportinga za sedem milijonov še enega Portugalca Nuna Mendesa, hkrati pa preprečili odhod Kylianu Mbappeju v Real Madrid. Kako si lahko PSG vse skupaj privošči ob striktnih pravilih finančnega ferpleja Uefe, se sprašuje marsikdo. Tudi predsednik Bayerna Herbert Hainer. »V svojih obtožbah ne želim biti prehiter, a čakam pojasnilo, kako je lahko PSG znotraj parametrov finančnega ferpleja. Ne govorim o zneskih za prestope, temveč o plačah. Samo Messi dobiva 40 milijonov evrov neto na leto, kar je 80 milijonov bruto. Stvari se ne izidejo,« pravi Hainer.

Največ so znova zapravljali angleški klubi. Med desetimi največjimi prestopi poletja jih je kar sedem. Na desetem mestu je Emiliano Buendia, ki je iz Norwich Cityja v Aston Villo prestopil za 36 milijonov evrov. Sledijo Tammy Abraham (iz Chelseaja v Romo za 40 milijonov evrov), Ibrahima Konate (iz Leipziga v Liverpool za 40 milijonov evrov), Raphael Varane (iz Reala Madrid v Manchester United za 40 milijonov evrov), Dayot Upamecano (iz Leipziga v Bayern za 42,5 milijona evrov), Ben White (iz Brightona v Arsenal za 58,5 milijona evrov), Achraf Hakimi (iz Interja v PSG za 60 milijonov evrov), Jadon Sancho (iz Borussie D. v Manchester United za 85 milijonov evrov), Romelu Lukaku (iz Interja v Chelsea za 115 milijonov evrov) in Jack Grealish (iz Aston Ville v Manchester City za 117,5 milijona evrov).