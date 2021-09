Laibach: Ko se pojavi beseda “Volk”, postanem sumničav

Sezona v Kinu Šiška se nocoj in jutri začenja hrupno, in sicer z nastopom Laibacha, ki se bo predstavil s projektom Wir sind das Volk, muzikalom, ki je nastal v režiji Anje Quickert po besedilih nemškega dramatika Heinerja Müllerja in je premiero doživel lani v Berlinu, tik pred izbruhom korone.