Sporazum o povolilni vladi že septembra?

Stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so oblikovale skupino, ki bo v prihodnjih dneh pripravila sporazum o povolilnem sodelovanju. Sestaviti želijo “trdno levosredinsko vlado”, brez političnih strank, ki so odgovorne za obstoj vlade Janeza Janše. Visoko stopnjo konsenza so dosegli tudi glede mandatarja – predlagala ga bo stranka z najboljšim rezultatom.