Vse skupaj se odvija dalje, kot da se ni nič zgodilo. Kaj pa če je ta naša obstoječa »demokracija« le utvara in pokritje za uvajanje avtokratskih potez nekega znanega posameznika? In je to le test, kako bo ravnal prihodnje leto ob nekih volitvah? Ali te volitve sploh bodo? Kaj pa če začnemo malo špekulirati in se spraševati, ali morda nekdo in neke stranke ne bodo spoštovale rezultatov volitev? Ali je to tako nemogoče? Oziroma ali je to znanstvena fantastika? Določene izjave o zadnjih nelegitimnih volitvah so že bile dane. »Pokritje« takšne situacije s strani predsednika države, ki je siamski dvojček premierja, tudi ni tako nemogoče. Trenutno ignoriranje pravne države je pravzaprav več kot očitno.

Oblast nad vojsko, policijo, obveščevalnima službama, velikim delom državnega aparata, tudi povezave z delom kapitala doma in v tujini, odkrito sodelovanje z vrhom RKC in tudi javne povezave z nacizmom, pa z nazadnjaškima državama, kot sta Poljska in Madžarska, pa še s kakšnimi nelegalnimi posamezniki oziroma morda celo skupinami in še kaj, so lahko razlog zaskrbljenosti. Tudi morda vprašanj, ki se zdijo neumestna, a vendarle izražajo strah ali skrb, da do česa takšnega ne pride. Dovolj je dokazov o stranpoteh te vladajoče garniture, ki ni samo odraz enega človeka, temveč že počasi miselnost, ki je bila značilna za prejšnje stoletje. To, česar si še pred letom in pol nismo mogli predstavljati, danes živimo v realnosti. Z izgovorom na covid-19 in brez njega. In tudi z blagoslovom cerkve in dela kapitala. Kljub protestom.

Tisočkrat ponovljeno opozorilo o rušenju temeljev državnosti Slovenije ni naletelo na ustrezen odmev in ravnanje.

Pravzaprav gre za klasičen državni kriminal, ki se dogaja s strani vlade v odnosu do STA. Prav tako gre za pritlehno in pokvarjeno rušenje javnih in državnih institucij, od RTV do nespoštovanj razsodb sodišč. Kadrovsko sesuvanje vseh področij je znamenje, da ne gre za slučajne in nenačrtne poteze, temveč za usmerjeno delovanje. Predsedniku vlade Janezu Janši in njegovim podpornikom pa je za vse navedeno vseeno. Pravzaprav niti ni čudno

Ni časa za neke silne analize in poglobljena pojasnjevanja. Gre enostavno za jasne poteze, ki z demokracijo nimajo nikakršne zveze. Hkrati je vidno, da so nekatera ravnanja te vlade tako sporna, da nas celo v tujini gledajo in na njih opozarjajo z dvignjenimi obrvmi.

Sicer pa na kratko: ali res lahko zaupamo vsem najodgovornejšim institucijam te države, da bomo v prihodnje živeli pod nekimi še normalnimi pogoji? Ali ne bi bil morda že čas, da predsednik države razpusti državni zbor? Ali celo, da se ta sam razpusti? Ali ne bi bilo tudi oportuno, da so volitve čim prej, dokler si ne zapravimo kot država vsega ugleda v EU? Mislim torej še na čas predsedovanja EU in na to, da z volitvami dokažemo, da nam je mesto med naprednimi državami. Volitve pa si seveda zaslužimo po kakšnem novem demokratičnem in prenovljenem volilnem sistemu. Ne po apetitih strank, ki so dokazale svojo izdajo in nesposobnost, pa tudi nemoč delati v korist državljanov.

Miloš Šonc, Grosuplje