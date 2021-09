»Vas zanima, kako je bilo živeti v Ljubljani, ko jo je obdajala bodeča žica, ali pa v času Ilirskih provinc? Bi se radi sprehodili po mestnem podzemlju, se preizkusili v beračenju, uživali v baročni umetnosti, se zapletli v ljubezenske niti prijateljic noči, doživeli izkušnjo rušilnega potresa in zaplesali s Povodnim možem?« Ta vprašanja vam zastavlja Gledališče Ane Monro in vas hkrati vabi, da si nanje odgovorite na predstavi Ljubljanske zgodbe, ki jih bodo igrali vsak petek od jutri do vključno 1. oktobra. V Ljubljanskih zgodbah gledalce na zabaven interaktiven način popeljejo po 500 letih mestne zgodovine, za nameček pa lahko stopijo tudi v notranjost grajskega zaklonišča. Vse predstave se bodo ne glede na vremenske razmere začele ob 18. uri pod lestencem pred cerkvijo svetega Florijana na Gornjem trgu. Ogled razstave je treba rezervirati na naslovu gledalisceanemonro@gmail.com, rezervacije sprejemajo do 15. ure na dan predstave. Predstave so brezplačne, gledališčniki pa se priporočajo k darovanju prostovoljnih prispevkov. Ogled predstave je mogoč le ob upoštevanju pogojev PCT. cr