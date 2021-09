Obstoječa družba Časnik Večer v lasti družbe 2HT invest, katere lastnika sta Uroš Hakl in Sašo Todorovič, se bo po delitvenem načrtu, ki je bil 20. julija objavljen na spletnih straneh Ajpesa, ukvarjala s svetovanjem in storitvami. Dobila naj bi novo ime, to je T2H s sedežem v Ljubljani.

Kot izhaja iz današnje objave na Ajpesu, se je danes v sodni register vpisala družba Večer mediji, direktor družbe pa je z današnjim dnem ostal Miha Klančar, doslej direktor družbe Časnik Večer. Iz njenega lastništva se bosta po sedmih letih umaknila Hakl in Todorovič.

Kot je danes pisal časnik Večer, bistvenih sprememb ob tej menjavi ne bo. Časnik bodo bralci odslej ponovno brali v dveh snopičih, prvi bo namenjen nacionalnim političnim temam, gospodarstvu, svetovnemu dogajanju, kulturi, črni kroniki in športu, drugi pa bo združeval lokalne vsebine. Posebna priloga Štajer'c bo ponovno izhajala na 32 straneh, so zapisali.