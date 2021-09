»Namen dogodka je domači in tuji javnosti predstaviti, kakšnega okusa so vina, ki imajo mednarodno potrjeno kakovost pridobljeno na najpomembnejšem svetovnem vinskem ocenjevanju in kdo so vinarji, ki so te pomembne nagrade osvojili. Žlahtnost Decanterjevih nagrad prepoznava vse več ljubiteljev in kupcev vina – skozi leta se je salona udeležilo več kot 1200 vinoljubov,« poudarja mednarodno uveljavljen in eden vodilnih slovenskih vinskih profesionalcev Rober Gorjak, direktor šole Belvin in organizator salona Decanterjevih nagrajencev. Na dogodku bo pristona tudi Michela Nassiz iz revije Decanter, ki rada poudari, da ima Slovenija ima velik potencial v vinskem turizmu, saj je čudovita država. Poklon Stevenu Spurrieru

Zbrani se bodo poklonili enemu najvplivnejših vinskih kritikov na svetu, Stevenu Spurrieru, idejnemu očetu Decanterjeva ocenjevanja, ki se je letos poslovil v 80. letu starosti. Spurrier je Slovenijo tudi večkrat obiskal, nazadnje leta 2018, na povabilo Belvina, ko je v ljubljanski restavraciji Maxim predstavljal in komentiral svoje slovenske vinske favorite. Posebnost letošnjega Decanterjevega salona bo tudi posebna ugodnost za obiskovalce. Da bi se slednji lahko karseda sprostili, so organizatorji poskrbeli za varen povratek domov. Na dogodku bodo na voljo limuzine MG ZS EV, ki bodo goste Salona brezplačno in v vrhunskem slogu odpeljale na želeno lokacijo znotraj avtocestnega obroča v Ljubljani.

Na Salonu bodo gosti lahko poskusili več kot 50 različnih vin, predstavilo se bo preko 30 nagrajenih vinarjev, ki letos prihajajo večinoma iz Slovenije.