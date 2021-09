Člani izvršnega odbora SAB so v torek opravili temeljito razpravo o aktualnem političnem dogajanju in o povolilnem sodelovanju štirih opozicijskih strank, so navedli v današnjem sporočilu za javnost. V sprejetih sklepih so opredelili, da izvršni odbor podpira to sodelovanje, hkrati pa so dorekli izhodišča stranke za oblikovanje dokumenta o povolilnem sodelovanju.

Kot so zapisali, želijo v državi zagotoviti in ponovno vzpostaviti spoštovanje temeljnih ustavnih in demokratičnih vrednot, kot so človekove pravice, pravna država, neodvisni mediji, svoboda govora idr.

Sklenili so tudi, da bi stranke na državnozborskih volitvah nastopile vsaka s svojo listo kandidatov in svojim programom. Po volitvah pa bi oblikovale »trdno levosredinsko vlado brez strank, ki so odgovorne za trenutno slabo stanje države«. »Naša vrata so odprta za pogovore z morebitnimi novimi strankami, če bodo delile našo skupno vizijo in vrednote,« je navedeno v izhodiščih SAB.

V dogovoru bi opredelili tudi, da bo prihodnji predsednik vlade prvak stranke, ki bo na volitvah osvojila največ glasov.

Pri pogovorih in pripravi dokumenta bo v imenu stranke sodeloval generalni sekretar stranke Jernej Pavlič. Sicer pa so v stranki na volitve dobro pripravljeni tako kadrovsko, kot finančno in programsko, so zatrdili v današnjem sporočilu za javnost.