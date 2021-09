Na današnji dopisni seji je vlada Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSi in SMC z aktivno podporo poslancev SNS in DeSUS ter obeh manjšincev, podprla spremembo zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bi se, ob uspešnem sprejetju v državnem zboru, v drugem odstavku 7. člena po novem glasil: »Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve.«

Doslej je bila globa izrečena zgolj ob opisanem vedenju do uradne osebe pri uradnem poslovanju. Denimo, ko se voznik avtomobila nedostojno vede do policista, ki ga je ustavil. Poleg obsežnejšega zapisa, kdo vse ne sme biti deležen nedostojnega vedenja, pa sprememba člena vsebuje tudi nejasno formulacijo »do najvišjih predstavnikov države, poslanca ...«

Iz zgoraj navedene formulacije ni možno razbrati, ali so globe za takšno nedostojno obnašanje mišljene zgolj osebno v času uradnega poslovanja tega predstavnika države, kot je v zgoraj navedenem primeru policista. Niti ni jasno, ali so kršitve omejene na fizično prisotnost zaščitenega predstavnika države. Posledično tudi ni jasno, ali to pomeni, da bi takšna globa znala doleteti tudi kakšnega komika zaradi »nedostojne« šale na račun sicer fizično odsotnih politikov. Bodo globe doletele tudi vse uporabnike twitterja, ki se kritično odzovejo na objave zaščitenih predstavnikov države? Kako je z novinarji, ki bi zaščitenim predstavnikom države postavljali utemeljena, a občutljiva in s strani predstavnikov države morda nezaželena vprašanja, ki bi lahko načela njihov ugled?

Vlada je odločitev za spremembo zakona in uvedbo dodatne zaščite za poslanke in poslance sicer obrazložila z »intenziviranjem« groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države.