Blejski strateški forum (BSF) se je zjutraj začel z uvodnimi nagovori predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in slovenskega premierja Janeza Janše ter zunanjega ministra Anžeta Logarja. Glavni uvodni govorec na prvem panelu voditeljev je bil predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. Rdeča nit srečanja je razprava o vseh najpomembnejših temah, ki trenutno obremenjujejo EU, od pandemije covida-19 do položaja v Afganistanu po vrnitvi talibanov na oblast in grozeče nove begunske krize, pomembna pa bo tudi slavnostna večerja, kjer bo zbrane goste nagovorila voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska.

Na Blejskem otoku razvili antifašistično in antijanšistično zastavo

Na Bledu pa so se danes zbrali tudi protestniki, ki so slovenskim in evropskim voditeljem predali sporočilo »Stop fašizmu in neonacizmu, za vladavino prava! » Na Blejskem otoku so razvili antifašistično in antijanšistično zastavo, s katero jasno sporočajo, da ne pristajajo na zlorabo oblasti, ki jo udejanjata Janez Janša in njegova vlada. Ob tem so hkrati pozvali evropske voditelje in pristojne evropske institucije, da zaščitijo vladavino prava v Sloveniji ter poudarili, da bo v petek ob 19. uri na Trgu republike v Ljubljani potekal vseslovenski shod proti fašizmu in nacizmu.

»Absurdno je, da Janša na Blejskem strateškem forumu govori o spoštovanju človekovih pravic, demokraciji in temeljnih svoboščinah, iskanju soglasja in spoštovanju, ko pa je dandanes on sam glavni avtoritarni voditelj, ki odreka ključne pravice (kot je npr. pravica do izražanja, združevanja, protestov) večini svojih prebivalk in prebivalcev, spodkopava demokracijo in zaničuje ter žali vse drugače misleče. Iz povabljenih govorcev (ki so v veliki večini samo moški) je tudi jasno, da se slovenska vladna politika preusmerja na sodelovanje v Višegrajski skupini, kjer totalitarni pristopi spodkopavajo demokratične pristope in evropske vrednote. To ponovno kaže omejenost slovenske vlade in strah pred razvitimi demokracijami v Evropi, » so med drugim poudarili člani Protestne ljudske skupščine. Slovenske in evropske voditelje so pozvali, da se kritično odzovejo na dogajanje v Sloveniji, zavarujejo vladavino prava in ne dopustijo Janezu Janši, da širi totalitaristične ideje, ne v Sloveniji, ne na evropski ravni.

BSF se bo nadaljeval jutri, ko bodo zbrani nadaljevali razprave o prihodnosti Evrope, pa tudi o podnebnih spremembah in posledicah za gospodarstvo, transatlantskih odnosih in aktualnih globalnih vprašanjih, ki bremenijo mednarodne odnose.