Tokratni pogoji razpisa se ne razlikujejo veliko od njegovih prejšnjih različic, a vseeno najprej poglejmo, katera podjetja se lahko potegujejo za sredstva razpisa. To so podjetja z inovativno poslovno idejo, ki s svojo rešitvijo merijo na globalni trg, že ustvarjajo prihodke in so organizirana v obliki d.o.o. Imeti morajo sedež v Sloveniji in vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas. Na dan prijave na razpis morajo biti starejša od šest mesecev in mlajša od pet let.

Ročnost posojila pet let Sredstva, pridobljena na razpisu, boste podjetniki prejeli na svoj poslovni račun v treh tranšah, zadnja bo pri njih najkasneje v sedmih mesecih po podpisu pogodbe s Slovenskim podjetniškim skladom. Ročnost posojila je pet let, z možnostjo podaljšanja za največ dve leti. Moratorij na odplačilo glavnice znaša tri leta, obrestna mera je fiksna – 4 odstotke. Podrobnejše podatke o pogojih razpisa, za katerega je rok prijave 1. oktober, najdete tukaj.

V predselekciji do 40 točk od 100 možnih Pot do 75.000 evrov bo za startupe precej lažja, če se bodo udeležili postopka predselekcije, v katerem lahko pridobijo do 40 točk. Maksimalno število točk na razpisu je 100. Postopek ni obvezen, je pa priporočljiv. Njegov namen je izbor najustreznejših startup podjetij, sestavljen pa je iz pisne prijave, pripravljalnega programa in dveh predstavitev pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo investitorji, serijski podjetniki in področni strokovnjaki. V postopek predselekcije se lahko podjetja prijavijo do 10. septembra do 12.59. Več o postopku predselekcije, ključnih datumih in kriterijih ocenjevanja na predstavitvah najdete tukaj.

Vse o razpisu in predselekciji v živo v Mariboru in Ljubljani V prihodnjih bosta potekala dva dogodka, na katerem bodo podjetnikom predstavili vse podrobnosti razpisa in postopek predselekcije, prav tako pa tudi najbolj pogoste napake, ki so jih stale uspeha na razpisu. V Mariboru bo 3. septembra ob 13. uri, v Ljubljani pa 6. septembra, prav tako ob 13. uri.