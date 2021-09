Upravni odbor EANA je opozoril na vse slabše razmere, v katerih je STA. Kot je zapisal v sporočilu, priznavajo in podpirajo pravico STA do delovanja v skladu s slovensko zakonodajo in odločno podpirajo novinarska načela, ki so temelj njenega delovanja.

»Menimo, da je STA kot vsaka nacionalna tiskovna agencija eden od ključnih stebrov demokracije v Sloveniji in si ne zasluži uničenja zaradi škodljivih politik. Prav nasprotno - kakovostno novinarstvo in nepristranske novice je treba podpirati, ne ovirati,« so navedli.

Pod poziv slovenski vladi k vnovični vzpostavi financiranja STA so se podpisali predsednik EANA in izvršni direktor nemške tiskovne agencije dpa Peter Kropsch, člana upravnega odbora, predsednik PA Media Group Clive Marshall in generalni direktor CTK Jiri Majstr, ter generalni sekretar EANA Alexandru Giboi.

STA, ki je junija zaznamovala 30-letnico delovanja, je v finančno težkem položaju, saj ji vlada že 244 dni ni izplačala nadomestila za opravljanje javne službe obveščanja, kar ji zagotavljata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon. Nadomestilo predstavlja približno polovico vseh prihodkov agencije, ki je sicer v stoodstotni državni lasti. Kljub napovedim vlade ob prevzemu slovenskega predsedovanja Svetu EU, da bo vprašanje financiranja STA kmalu rešeno, se to ni zgodilo. Zaposleni na STA so zato v torek voditelje institucij EU pozvali k ukrepanju za ohranitev STA in zaščito svobode medijev.