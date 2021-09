»Poglej tega mačkona, kako je ogromen,« je deček pokazal na ogromno spečo dlakasto kepo oziroma mačko, za katero od lastnika izvemo, da je pasme maine coon, trenutno najbolj priljubljene mačje pasme. Niti malo vznemirjena ni videti, ko jo lastnik v posebnem vozičku, ki je namenjen prav prevozu mačk (četudi spominja na otroškega), pelje do sodniške mize, kjer poteka ocenjevanje Best in show na mednarodni razstavi mačk, kjer so ljubitelji mačk vseh vrst in barv minuli konec tedna prišli na svoj račun na Gospodarskem razstavišču.

Thea Friškovec - Keller, mednarodna sodnica iz Švice, po rodu Slovenka, že dvajset let ocenjuje mačke, njenemu budnemu in natančnemu očesu ne uide prav nobena mačja podrobnost. Za vsako pasmo velja določen standard, sodnik mora pogledati celotno telo, od glave, ušes, repa, oči do dlake, barve, vzorcev… Kar je bolj pomembno pri eni pasmi, ni nujno pri drugi, izvemo. Pri enih je večja pozornost na dlaki, pri drugih na glavi, sodnik pa mora vse te podrobnosti poznati in jih preveriti.

Čeprav se nekateri lastniki mačk na vse mogoče načine trudijo, da bi dosegli čim višjo oceno, je, kot prikima Thea Friškovec - Keller, veliko zapisano v genetiki. »S selektivno vzrejo sicer slediš perfekcionističnemu standardu, veliko lahko narediš z nego, na primer kopanjem in česanjem pri perzijskih mačkah, zelo pomemben je tudi temperament. Mačke, ki pridejo na razstave, morajo biti mirne, ne plašne, morajo biti navajene na ljudi. Tudi to se ocenjuje. Če se mačka ne pusti prijeti, je enostavno ne moreš oceniti, saj jo je treba preobračati, gledati, meriti… Mački morajo biti tega vajeni,« pripoveduje in še dodaja, da morajo biti navajeni tudi na občinstvo, saj je to včasih glasno in tudi zaploska, če mu je kakšna mačka še posebej všeč.

Prijazni crkljivčki

Spominja se, da so bile včasih mačke bistveno bolj nevrotične kot danes, saj so najbolj »divje« izločali iz vzreje in tako dobili prijazne crkljivčke, ki jih prav nič ne vznemiri. Vsaj večine ne. Tako so se na razstavi obiskovalci mirno sprehajali med kletkami, v katerih so ležale mačke, lastniki pa so jih vendarle mirno opozorili, če so preveč bezali vanje, saj bi jih tako lahko po nepotrebnem vznemirili.

Ko sodnico vprašamo, iz katere države prihajajo najboljše mačke, odgovori, da težko izpostavi samo eno državo, saj nikjer niso vse pasme najboljše. Visoka kvaliteta je v Skandinaviji, zelo je napredovala Poljska, bržkone pa prednjačijo Italijani, saj se njihove mačke tako pri nas kot na svetovnih razstavah uvrščajo v vrh najboljših.

Tudi sama je vzrediteljica. Začela je s siamskimi in perzijskimi mački, slednja je bila pred leti najbolj priljubljena pasma, zdaj pa vzreja singapurske mačke, ki so izredno redke, na svetu jih je le kakšnih 5000 in so najmanjša pasma nasploh.

Ko se ljudje odločajo za nakup mačke, morajo v prvi vrsti po njenem mnenju premisliti, kakšen temperament mačke si želijo. Nekatere so živahne in skačejo, druge so bolj mirne. Nekatere pasme zahtevajo od nas ogromno časa, če se z njimi ne igramo dovolj, postanejo depresivne. Sodnica priporoča lastnikom dve mački, da se lahko med seboj igrata »po mačje«.

Ne le dve, kar devet mačkov trenutno najbolj priljubljene pasme maine coon in pet mladičev ima doma Božidar Grigić, predsednik Felinološkega društva Ljubljana, ki je bilo organizator razstave. Kot pravi, je že od malega ljubitelj živali, a ker je živel v bloku, možnosti, da bi jih imel, ni bilo. Njegova ljubezen do te pasme mačk, sicer ene najstarejših naravnih pasem v Severni Ameriki, ki jih vzrejata s partnerjem, pa je vzniknila v študentskih letih. Ker jih tedaj v Sloveniji še ni bilo, je prvega maine coona kupil v tujini, nato pa se kmalu odločil, da bo vzreditelj. In koliko je dela z mačkami?

»Toliko kot z vsako živaljo,« odgovori in podrobno opiše, kakšno nego potrebujejo. Na primer česanje najmanj dvakrat na teden, pozornost, igro zjutraj in zvečer, da so utrujene in potem lažje spijo. Seveda mora vzreditelj misliti še na vse kaj drugega, med drugim na to, da se udeležuje razstav, saj se tam vzreditelji med seboj spoznajo, izmenjajo izkušnje, sodniki vsako mačko pregledajo in jo primerjajo s standardi, ki za določeno pasmo veljajo. Tako si nabirajo točke, pridobijo ugled, s tem pa seveda raste tudi ugled vzrejališča oziroma staršev mačk, ki se skotijo. In kajpak tudi cena. Ta se za pasmo maine coon začne pri 700 evrih. Za vzreditelja je, kot poudari sogovornik, najbolj pomembno, da vzreja zdrave mačke in da so te socializirane.

Previdno tudi iščejo dom za njihove mladiče, saj vsaka mačka ni primerna za vsako hišo. So nekatere, ki ne marajo hrupa, in takšnih zagotovo ne priporočajo družinam z majhnimi otroki. Zato bodoči lastniki ne bi smeli gledati le na zunanjost. Seveda pa je marsikaj odvisno tudi od pasme, saj so nekatere enostavno že po naravi bolj mirne kot druge.

Na ljubljanski razstavi se je predstavljalo 23 pasem, sicer pa je na svetu priznanih okoli 47 pasem, med katere pa ne sodijo domače mačke. Te so povsem svoja kategorija.