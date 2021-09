Tako med izbranimi najdemo tudi pesem Voda novomeških rokerjev Dan D. Ti so na temeljih skupine Mercedes band začeli delovati leta 1996, leto zatem izdali svoj prvi album Igra, sledil je Ko hodiš nad oblaki in nato Katere barve je tvoj dan, na katerem je tudi pesem Voda. V naslednjih letih je luč sveta ugledalo še pet njihovih zgoščenk. Člani zasedbe so vokalist Tomislav Jovanović - Tokac, Marko Turk, Nikola Sekulović, Boštjan Grubar in Dušan Obradinović. Po prvih letih delovanja, ko so imeli na redkih nastopih zunaj Dolenjske ne prav zavidljiv obisk, sta jih med vodilne slovenske rok skupine izstrelila album Ko hodiš nad oblaki in dogovor z založbo Menart.

Avtor večine pesmi je Tomislav Jovanović, ki je sredi devetdesetih, zaradi takratnih vojnih razmer, iz Karlovca prišel v Novo mesto. Slovenščine se je naučil prej, preden je pridobil državljanstvo, in takoj začel ustvarjati v slovenskem jeziku. O vsebini in povodu za nastanek Vode avtor Tokac pove: »Ta pesem se nanaša na moja razmišljanja o zadnji vojni na Balkanu, kjer na neki način iščem spravo s tistimi težkimi časi, ki so zaznamovali moje življenje.«

Izvajalec: Dan D

Glasba: Tomislav Jovanović - Tokac

Besedilo: Tomislav Jovanović - Tokac