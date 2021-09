Osvežitev v neokrnjeni naravi, adrenalinska športna doživetja in sprostitev v krogu najdražjih. Vse to je rdeča nit oddiha v kampu Šobec, ki se ponaša z več kot 60-letno tradicijo. Potem ko je tamkajšnja ponudba v minulih tednih navduševala goste od blizu in daleč, se bodo ta konec tedna od poletja poslovili s tradicionalnim družinskim vikendom gostov iz Slovenije. »Na zabaven način se želimo posloviti od glavne turistične sezone. Tudi letos smo za naše kampiste in obiskovalce pripravili vrsto aktivnosti: animacijo za najmlajše, glasbene nastope in številne športne turnirje. K sodelovanju smo povabili priljubljene izvajalce, ki so goste zabavali poleti, ter lokalna društva in ponudnike, ki so za udeležence pripravili pestre kulturne programe in popuste za ogled znamenitosti . Gasilci denimo bodo najmlajše udeležence seznanili s svojim delom, jim razkazali gasilsko vozilo in opremo, ki jo uporabljajo pri svoje delu, pika na i pa bodo zabava s peno, druženje ob vodi, peka kruha in peka hrenovk na ognju… Zelo obetavna je tudi vremenska napoved, kar nas še posebno veseli,« v Šobec povabi direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič.