Evropska unija solidarnosti »à la carte«

Ko se je včeraj resnično končala najdaljša ameriška vojna v Afganistanu in je državo zapustil še zadnji tuji vojak, so za močno načetim severnoatlantskim zavezništvom pod Hindukušem ostali le humanitarne organizacije in Združeni narodi, ki so oskrbovali prebivalstvo z najnujnejšo pomočjo. V visokem komisariatu Združenih narodov opazujejo premike notranje razseljenega prebivalstva v Afganistanu, toda za zdaj ne ugotavljajo, da se proti afganistanskim mejam z njenimi sosedami premika veliko ljudi. Nova velika migracijska kriza, ki se je boji Evropska unija, še ni na obzorju – a kljub temu je Unija spet na trnih.