Šolske poti so varne, druge očitno manj

V zadnjih desetih letih je v prometnih nesrečah pri nas umrlo 16 otrok, mlajših od sedem let, in deset med sedmim in 14. letom starosti. Skupaj je torej življenje na naših cestah po podatkih policije v zadnjih desetih letih izgubilo 26 otrok, mlajših od 14 let. Vsako leto se vsaj lažje poškoduje okoli 400 otrok, ki so tako ali drugače udeleženi v prometnih nesrečah. Huje poškodovanih je med 30 in 40 na leto, kaže policijska statistika. Stanje glede udeležbe otrok v prometnih nesrečah in posledic je zadnja leta bolj ali manj enako.