Ponekod primanjkuje učiteljev matematike in računalništva

Ravnatelji osnovnih šol so pred začetkom šolskega leta iskali učitelje za posamezne predmete, za katere je pedagoških strokovnjakov premalo. Zmanjkuje zlasti učiteljic in učiteljev razrednega pouka, tehnike, matematike in računalništva. Pedagoške fakultete se skušajo prilagoditi in okrepiti posamezna področja.