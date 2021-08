Zadnji letošnji teniški turnir največje četverice v New Yorku se je za slovenski predstavnici Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek začel sijajno. Ljubljančanka (109. na svetovni lestvici) je bila s 6:1, 6:4 prepričljivo boljša od Britanke Heather Watson (64.), s katero se je pomerila prvič v karieri. V nadaljevanju uvodnega večera na OP ZDA je svojo prvo zmago letos na ameriških tleh dosegla tudi Tamara Zidanšek (40.), ki je bila s 6:4, 7:6 (4) boljša od Američanke Bernarde Pera (85.). Konjičanka je tekmico v tretjem medsebojnem dvoboju ugnala prvič. Če je bil žreb slovenskima igralkama v uvodnem krogu naklonjen, bo precej manj v nadaljevanju OP ZDA, saj se bo Tamara Zidanšek pomerila z drugo igralko sveta Belorusinjo Arino Sabalenka, Kaja Juvan pa bo igrala z Američanko Danielle Collins (29.), predlansko polfinalistko OP Avstralije.

Tamara Zidanšek je na poti do prve zmage v New Yorku unovčila vse izkušnje. V izenačenem dvoboju, polnem odvzemov začetnih udarcev, je Slovenka v drugem nizu vodila s 4:1, pri vodstvu s 5:4 zapravila tri zaključne žogice na servis tekmice, pri vodstvu s 6:5 še dve. V podaljšani igri je ostala zbrana ter po slabih dveh urah izkoristila šesto zaključno žogico. Proti Arini Sabalenka je Tamara Zidanšek doslej odigrala dva dvoboja. Prvega je na turnirju nižjega ranga pred šestimi leti na pesku dobila s 6:4, 6:4, predlani pa je bila na travi v Eastbournu s 6:3, 6:2 boljša druga igralka sveta. Kaja Juvan se z Danielle Collins še ni pomerila, na stavnicah pa je izrazita favoritinja Američanka. Omenimo, da se bi slovenski igralki v primeru presenečenj v drugem krogu pomerili med seboj v tretjem.

Izjemen dvoboj sta v uvodnem krogu odigrala Andy Murray in Stefanos Cicipas. Grk je prvič občutil natančnost Škotovih udarcev in bil na pragu poraza. Tretji igralec sveta je v podaljšani igri drugega niza rešil dve zaključni žogici, v zaključku pa bil v izjemno vročem in vlažnem vremenu po skoraj petih urah dvoboja vendarle boljši. Murray, ki je uprizoril svoj daleč najboljši dvoboj v zadnjih treh letih, odkar je zamenjal kolk, poraza ni najbolje prenesel. Tekmecu je čestital, ker je to pač moral storiti. Cicipasu je namreč močno zameril osemminutni odmor pred odločilnim nizom, ko je v prvi igri izgubil svoj servis, kar je odločilo zmagovalca.

V ženski konkurenci je bilo v uvodnem krogu nekaj izjemnih dvobojev. Največ zanimanja je bilo za repliko finala izpred štirih let. Američanki Sloane Stephens in Madison Keys sta pokazali izjemen tenis, v podaljšani igri odločilnega niza pa je bila znova boljša Sloane Stephens. Madison Keys je storila preveč napak v zaključku, ko je zgrešila nekaj krajših udarcev tekmice in izgubila sedmo podaljšano igro zapored.

OP ZDA v številkah Ženske posamezno, 1. krog: Svitolina (Ukr, 5) – Marino (Kan) 6:2, 6:3, Kasatkina (Rus, 25) – Pironkova (Bol) 6:2, 6:1, Ribakina (Kaz, 19) – Sasnovič (Blr) 6:2, 6:3, Halep (Rom, 12) – Giorgi (Ita) 6:4, 7:6 (3), Kerber (Nem, 16) – Jastremska (Ukr) 3:6, 6:4, 7:6 (3), Kalinina (Ukr) – Sherif (Egi) 4:6, 6:1, 6:1, Stephens (ZDA) – Keys (ZDA) 6:3, 1:6, 7:6 (7), Gauff (ZDA, 21) – Linette (Pol) 5:7, 6:3, 6:4, Kanepi (Est) – Putinceva (Kaz, 31) 2:6, 7:6 (4), 6:2, Fernandez (Kan) – Konjuh (Hrv) 7:6 (3), 6:2, Danilović (Srb) – Parks (ZDA) 6:3, 7:5, Osaka (Jap, 3) – Bouzkova (Češ) 6:4, 6:1, Krejčikova (Češ, 8) – Sharma (Avstral) 6:0, 6:4, Rahimova (Rus) – Mladenović (Fra) 2:6, 6:2, 6:3, Aleksandrova (Rus, 32) – Errani (Ita) 6:3, 6:2, Azarenka (Blr, 18) - Martincova (Češ) 6:4, 6:0, Petković (Nem) - Begu (Rom) 6:2, 7:6 (3), Muguruza (Špa, 9) - Vekić (Hrv) 7:6 (4), 7:6 (5), Mertens (Bel, 15) – Peterson (Šve) 3:6, 7:6 (5), 7:6 (5), Osorio (Kol) – Jorović (Srb) 6:2, 6:2, Jabeur (Tun, 20) – Cornet (Fra) 7:5, 7:5, Collins (ZDA, 26) – Suarez (Špa) 6:2, 6:4, Juvan (Slo) – Watson (VB) 6:1, 6:4, Zidanšek (Slo) – Pera (ZDA) 6:4, 7:6 (4), Sabalenka (Blr, 2) - Stojanović (Srb) 6:4, 6:7 (4), 6:0. Moški posamezno, 1. krog: Rubljov (Rus, 5) - Karlović (Hrv) 6:3, 7:6 (3), 6:3, Auger-Aliassime (Kan, 12) – Donskoj (Rus) 7:6 (0), 3:6, 7:6 (1), 7:6 (8), Garin (Čil, 16) – Gombos (Slk) 6:3, 4:6, 6:4, 7:6 (4), Laaksonen (Švi) – Millman (Avstral) 7:6 (6), 7:6 (2), 6:1, Lajović (Srb) – Paire (Fra) 6:3, 7:5, 2:6, 6:4, Gojowczyk (Nem) – Humbert (Fra, 23) 1:6, 6:1, 6:2, 5:7, 6:4, Alcaraz (Špa) – Norrie (VB, 26) 6:4, 6:4, 6:3, Rinderknech (Fra) – Kecmanović (Srb) 6:7 (10), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4, Cicipas (Grč, 3) – Murray (VB) 2:6, 7:6 (7), 3:6, 6:3, 6:4, Ruud (Nor, 8) - Sugita (Jap) 6:3, 6:2, 6:2, Nakashima (ZDA) – Isner (ZDA, 19) 7:6 (7), 7:6 (6), 6:3, Schwartzman (Arg, 11) - Berankis (Lit) 7:5, 6:3, 6:3, Dimitrov (Bol, 15) – Riffice (ZDA) 6:1, 7:6 (3), 6:3, Evans (VB, 24) - Monteiro (Bra) 6:3, 6:7 (6), 6:4, 6:1, Kohlschreiber (Nem) – Cilić (Hrv, 30) 6:7 (4), 6:7 (3), 6:2, 6:1, 2:0 – predaja Čilića, Medvedjev (Rus, 2) – Gasquet (Fra) 6:4, 6:3, 6:1,