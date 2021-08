Za zdaj še neznani voznik audija Q7 je v ponedeljek malo pred sedmo uro zjutraj v avtu prevažal kar 13 Pakistancev, preden se mu je avto sredi avtoceste pokvaril. Vozilo je ustavil kar na odstavnem pasu med Šentrupertom in Vranskim, kar je pritegnilo pozornost drugih voznikov, ki so o okvarjenem stoječem avtu obvestili policijo. Kar je bilo najhuje, voznik je še pred prihodom policistov prometne policije iz Celja pobegnil. »V vozilu je ostalo 13 državljanov Pakistana, ki jih je ilegalno prepeljal v Slovenijo,« so sporočili s celjske policijske uprave.

Po do zdaj zbranih podatkih policije je voznik Pakistance naložil na območju Hrvaške in jih ilegalno prepeljal v Slovenijo. Namenjeni so bili v Italijo. »Pakistanski državljani so bili zaradi vožnje v nečloveških razmerah obnemogli, enemu so pomoč na kraju ponudili reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga nato odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli,« so še sporočili s policije. Pakistance so po vseh postopkih odpeljali v azilni dom v Ljubljano, voznika, ki jih je prevažal, pa še iščejo.