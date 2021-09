Nenavadna prometna nesreča je v občini Naklo zaznamovala nedeljski večer. Malo čez deseto uro se je voznica peljala po cesti Žeje–Duplje in trčila v konja. »Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznico iz vozila, jo oskrbeli do prihoda reševalcev, ponudili pomoč pri prenosu osebe do reševalnega vozila in na vozilu odklopili akumulator. Konj je poginil na kraju nesreče,« so zapisali na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje. Voznica je po podatkih policije lažje poškodovana. »Policisti v dejanju lastnika preverjajo elemente prekrška opustitve nadzora nad živaljo,« pa je dodal Bojan Kos iz PU Kranj.

Velike živali – večja verjetnost poškodb pri vozniku Zanimalo nas je, kako se je konj sploh znašel na cesti, zato smo se na PU Kranj obrnili po dodatna pojasnila. Tiskovni predstavnik Bojan Kos je pojasnil, da so policisti pri ogledu pašnika našli povešen trak – električni pastir, ki pašnik ločuje od preostale površine. »Zunaj pašnika sta bila dva konja,« opisuje. Tudi na splošno po njegovih besedah velja, da so razlog za tovrstna trčenja lahko poškodbe, napake in nepravilnosti na ogradi oziroma električnih pastirjih, možno je tudi, da se žival splaši in ogrado podre, preskoči ali jo poškoduje. »Običajno obravnavamo nekaj primerov na mesec, ko je žival brez nadzora na cesti, ker je od nekod ušla, najpogosteje so to krave, konji, ovce, psi,« pravi naš sogovornik. »Trčenja voznikov v konja ali druge večje živali so redka. Bistveno pogostejša so trčenja v divjad, tudi na relaciji Duplje–Strahinj, kjer se je zgodila nedeljska nesreča,« opisuje Kos. »Pri trčenjih s tako velikimi živalmi je verjetnost telesnih poškodb zelo velika. V začetku leta je na primer zaradi trčenja v divjad na cesti Britof–Šenčur motorist celo umrl,« nas je opozoril.

Pred leti nesreča zaradi konj na dolenjski avtocesti Med zadnjimi odmevnimi prometnimi nesrečami s konji, ki je Slovencem ostala v spominu, je tista na Štajerskem, v kateri je konec letošnjega junija voznik pod vplivom alkohola zbil dva konja. Po poročanju mariborskih policistov sta živali brez nadzora hodili po cesti. Ob trčenju sta obe poginili. Voznik kombija jo je odnesel brez poškodb, ni pa se jim izognil njegov sopotnik. Ena od tragičnih prometnih nesreč s prisotnostjo konjev na vozišču pa sega v leto 2013, ko je voznik osebnega avtomobila vozil po dolenjski avtocesti proti Obrežju in trčil v dva konja, ki sta se znašla na cestišču, nato pa se z avtomobilom zaletel v varovalno ograjo. Voznik je poškodbam podlegel na kraju nesreče, njegov sopotnik pa je bil lažje poškodovan. V konja je tisto noč trčil še en voznik osebnega avtomobila, vendar jo je odnesel brez poškodb. Dolenjski policisti so takrat ugotovili, da so štirje konji na avtocesto zašli po avtocestnem priključku. Veterinarja in higienik so poskrbeli za poškodovane živali, a so zaradi hudih ran vse štiri poginile. Delavci Darsa in občani pa so do jutra našli še vsaj pet pobeglih konj.