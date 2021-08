Avtom dodatni pas na Dunajski

Ljubljanska občina je izkoristila dela na kolesarskih in peš površinah in Dunajsko cesto na račun parkirnih prostorov ob vozišču nasproti Gospodarskega razstavišča razširila na tri pasove. S tem so osebnemu motornemu prometu zagotovili dodaten pas, ki so ga ukinili ob uvedbi rumenega pasu leta 2013.