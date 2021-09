Rivalstva: Reggae in nasilje

Obče zahodnjaško mnenje o reggae glasbi je, da gre za glasbo ugodja in lagodja, harmoničnih odnosov, popustljivosti, ljubezni in nenasilja, dejansko pa reggae izhaja iz povsem nasprotnih okoliščin. Glasbeni inštrument se na Jamajki hitro zamenja za orožje. In obratno.