»Moja pot do radijske režiserke je bila res nekoliko zavita,« se najprej zasmeji Rosanda Sajko (1930), katere opus obsega več kot 370 radijskih iger tako za otroke kot za odrasle, za svoje delo pa je prejela obilico nagrad, leta 1973 tudi nagrado Prešernovega sklada. A del v njeni režiji, ob katerih so sploh v zlatih letih slovenske radijske igre, torej v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, odraščale številne generacije, na radijskih valovih skorajda ne bi bilo.

Tabu režiserke

»Že leta 1948, pred časom informbiroja, sem se menila za študij filmske žirije v Pragi, le še izpit bi morala narediti, ampak potem je to zaradi političnih dogodkov padlo v vodo,« pojasnjuje, kako da se je po študiju slovenščine vpisala na akademijo za igralsko umetnost, kakor se je takrat imenoval današnji AGRFT. V počitnicah med drugim in tretjim letnikom je Radio Slovenija razpisal natečaj za napovedovalce in Sajkova ga je uspešno opravila. Ko je za to izvedel njen starejši študijski kolega, radijski režiser Mirč Kragelj, ji je predlagal, naj raje prevzame režijo radijskih iger za otroke in mladinskih oddaj v mladinski redakciji. »Ko sem začela, sem se v to delo zaljubila in nisem mislila na nič drugega,« se rada spominja.

Čeprav je bila režija v petdesetih letih 20. stoletja v moški domeni? Ženske so režirale zgolj občasno, v glavnem je šlo za priznane igralke, kot je bila Marija Vera. »Radio je bil glede tega malo naprednejši, tu sta bili Maša Slavčeva in Silva Danilova,« pove režiserka, da je šele njena generacija začela minirati tabu ženskega režiserja, zlasti v gledališču. Leta 1960, ko je bila že šest let zaposlena v mladinski redakciji, pa je dramaturg Emil Smasek združil radijske igre za odrasle (prej so sodile v literarno redakcijo) in radijske igre za otroke (prej v mladinski) v posebno redakcijo. »To je imelo daljnosežne posledice za uveljavljanje radijske igre kot posebne umetniške zvrsti,« poudarja.