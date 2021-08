Izvir Kamniške Bistrice v neposredni bližina Doma v Kamniški Bistrici je že dlje časa priljubljena točka za kopalce, ki svoj notranji mir in vir zdravja iščejo v ledeno mrzli vodi. Vse pogostejše so tudi organizirane skupine kopalcev, saj so nekateri posamezniki v svojem načinu življenja in razmišljanja našli dobro tržno nišo. Že junija smo pisali, da je Civilna iniciativa za Kamniško Bistrico z javnim pismom opozorila javnost na problem množičnega kopanja pri izviru.

Pravno je kopanje dovoljeno

Že takrat se je odzval tudi župan občine Kamnik Matej Slapar, ki je dejal, da so seznanjeni z informacijo, da se pri izviru Kamniške Bistrice občasno kopajo ljudje, zato so januarja na direkcijo za vode ter ministrstvo za okolje in prostor naslovili vprašanje, ali je kopanje pri izviru Kamniške Bistrice dovoljeno, in pobudo, naj kot upravljalci vodotoka z ustreznimi ukrepi omejijo kopanje in s tem zavarujejo zajetje Iverje pred potencialno onesnaženostjo. Kot je povedal Slapar, so od direkcije prejeli odgovor, da po 76. in 105. členu zakona o vodah splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti dovoljenje skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. Povedano enostavneje – kopanje je dovoljeno.

A kar poskuša civilna iniciativa ves čas z opozarjanjem preprečiti, je komercialno namakanje v jezercu ob izviru, v katerem domuje kar nekaj občutljivega avtohtonega endemitskega vodnega življa, obenem pa služi tudi kot neposredni vodni vir za oskrbo planinskega doma v Kamniški Bistrici. Prav zaradi organiziranega množičnega obiska je situacija po njihovi oceni že nevzdržna. Po pisanju portala kamnik.info sta gnev in ogorčenje med domačini ter prebivalci občine Kamnik, ki pijejo vodo iz reke Kamniške Bistrice, vse večja, pri čemer vsaj nekaj (upravičenih) zamer leti tudi na Meščansko korporacijo Kamnik. »Ta namreč kot lastnica zemljišč v okolici izvira kljub njenemu trudu in pogovorom z organizatorji komercialnega namakanja, da bi se namakanje in kopanje vsaj omejili, še vedno dopušča uporabo svojih zemljišč za spremljevalne 'seanse'. Žal precej neuspešno, saj so se 'žive jaslice' domnevno razsvetljenih namakalcev z dvorišča oziroma odra planinskega doma zgolj preselile na travnik k bližnji kapeli,« so med drugim zapisali na omenjenem portalu.