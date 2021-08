Mislim svoje mesto: V šolo

S septembrom se končuje poletje in začenja šola, tako pač je. Že drugo leto se v teh dneh vse vrti okoli pogojev, pod katerimi bo potekal pouk. Tako šolarji kot starši si skupaj z učitelji bolj kot kaj drugega želimo predvidljivosti. Bosta ob široki dostopnosti cepiv in testov ter obilici izkušenj vsaj v tretjem šolskem letu z epidemijo pouk in druženje s sošolci vendarle potekala v živo vse leto? Ob tem temeljnem vprašanju, ki bo zaznamovalo generacije mladih, kar zbledi vprašanje, ki nas s sodelavci zaposluje že več let – kako bo potekala pot v šolo?