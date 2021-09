Največja sprememba, ki jo bodo od danes na svoji koži občutili kranjski šolarji, je že na prvi pogled vidna ob osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju. Pred šolo in ob njej je namreč obsežno gradbišče, saj so se začela dela za prizidek, v katerem bo telovadnica, šest novih učilnic in večnamenski prostor. »Ko sem zagledala stroje in lopate, sem bila zelo vesela,« zadovoljstva ne skriva ravnateljica šole Fani Bevk. »Za gradnjo novih prostorov smo si prizadevali desetletja. Za pouk športa smo imeli slabe pogoje in na splošno nas pesti velika prostorska stiska. Ta bo zdaj med gradnjo prizidka še večja, saj smo nekaj prostora izgubili z rušenjem montažnega objekta, ki je bil v zelo slabem stanju in na mestu katerega bo po novem igrišče. Občina nam je priskočila na pomoč z dovoljenjem za uporabo učilnic v stari trgovski šoli. Za petošolce smo jih ustrezno pripravili in mislim, da se bodo imeli še bolje, kot če bi se stiskali v matični šoli,« je dodala ravnateljica.

V novi telovadnici prihodnjo jesen

Bevkova je izvajalce gradnje pozvala, naj držijo svojo obljubo in naj nove prostore zagotovijo do začetka prihodnjega šolskega leta. Da se bodo skušali čim bolj držati tega načrta, je v imenu izvajalskega podjetja Lesnina MG Oprema zagotovil David Svetelšek. Inštalacije na zemljišču so že prestavili, prav tako so utrdili podlago, tako da se po njegovem lahko začnejo betonska dela. »Dela bodo potekala ves delovni čas, tudi med poukom, se bomo pa prilagajali šoli in njenim morebitnim posebnim zahtevam, če bodo imeli na primer kakšne izpite ali prireditev,« še obljublja. Po njegovih besedah naj bi bil novi objekt pod streho do konca leta, potem pa bodo dela potekala v njegovi notranjosti in jih tudi morebitne neugodne vremenske razmere ne bodo motile preveč. Zunanja ureditev prizidka in okolice šole pa naj bi sledila prihodnje poletje.

Ta osnovna šola je bila zgrajena leta 1961 in kranjski župan Matjaž Rakovec se iz otroštva še dobro spominja letala, ki je bilo ob otroškem igrišču in so ga otroci občudovali. Poudaril je, da bo imel novi objekt tudi dvigalo za gibalno ovirane. Najbolj pa je zadovoljen, da so do rešitve za gradnjo prizidka in njegovo končno podobo prišli skupaj z okoliškimi prebivalci. Pogodbena vrednost del sicer po besedah Rakovca znaša 2,8 milijona evrov, od tega je 1,44 milijona evrov evropskih sredstev. Okrog 1,4 milijona evrov naj bi prispevala kranjska občina iz svojega proračuna, vendar računajo še na nekaj denarja iz Eko sklada. Župan pa je ob tem opozoril, da Slovenija to šolo že dobro pozna, saj je bila lani prvi javni objekt v državi, ki je dobil zeleno streho. Na tej rastline zdaj odlično uspevajo.