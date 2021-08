Trener Nei Warnock, ki je letos poleti v klub pripeljal enajst novih igralcev, je o prihodu 27-letnega Ljubljančana dejal: »To je igralec, ki smo ga opazovali dlje časa. Uspelo nam ga je dobiti in bo zagotovo uporaben dodatek naši zasedbi.«

Šporar je v karieri odigral preko 300 tekem in dosegel 1414 zadetkov. Bil je prvi strelec slovaškega prvenstva in ekipo Slovana s 34 goli v 36 tekmah pripeljal do naslova državnega prvaka, je še zapisal angleški klub.

Middlesbrough, ki je bil leta 1992 eden od ustanovitelje elitne angleške Premier League, je v drugo ligo izpadel 2017. Trenutno je po petih tekmah na 13. mestu v 24-članskem tekmovanju z izkupičkom 1-3-1.