Kot so sporočili iz Slovenske karitas, začetek šolskega leta za mnoge socialno ogrožene družine predstavlja hudo finančno breme. Stroški za šolske potrebščine in delovne zvezke za posameznega osnovnošolca, še posebej v drugi in tretji triadi, lahko znašajo tudi več kot 200 evrov, kar je odvisno od šole in razreda. Finančna bremena se za starše mesečno nadaljujejo tudi med šolskim letom.

Velik del sredstev za pomoč so pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo Na Karitas se še posebej obračajo po pomoč družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, zadolžene družine, družine z enim staršem ali z več osnovnošolci. Velik del sredstev za pomoč so pridobili z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je pričela v juniju. Doslej so z nakazili in SMS sporočili zbrali 171.812 evrov. Del sredstev za pomoč je pridobljen tudi v manjših akcijah škofijskih Karitas, preostanek pa je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Karitas je v različnih akcijah zbirala tudi zvezke, tempera barvice. Akcija zbiranja sredstev v dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se bo nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, saj Karitas osnovnošolcem pomaga tudi med celim šolskim letom. Še vedno pa zbirajo nove, velike črtaste zvezke ali tempera barvice, ki jih mogoče oddati na najbližji Karitas, ali finančna sredstva za pomoč otrokom na tekoči račun Slovenska karitas oziroma tudi prek SMS sporočil s ključno besedo ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919, s katero se daruje en ali pet evrov.