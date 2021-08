Kustečeva je v poslanici šolarjem, staršem ter zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazila upanje, da so preživeli lepe poletne počitnice in da so si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto. To se po njenih navedbah začenja v sredo v šoli po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev novega koronavirusa.

Dobrodošlico izreka 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko novinkam in novincem v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja.

»Dobrodošle vse druge generacije šolajočih, ki boste v novem šolskem letu stopili na stopničko enega razreda znanja višje. Želim vam, da se boste v šoli naučili veliko novega ter da se boste v njej dobro počutili,« je poudarila in jim zaželela, da bodo spoštovali svoje učitelje, ki prenašajo svoje znanje na njih. Pozvala jih je tudi k spoštovanju staršev in ostalih »navijačev«, ki jih podpirajo pri pridobivanju novega znanja.