V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake skupine, po novih šestih tekmah pa se bo na prvenstvo v Indonezijo, na Japonsko in Filipine uvrstilo dvanajst evropskih reprezentanc oziroma prve tri iz vsake od štirih novonastalih skupin. Izidi iz prvega dela se upoštevajo v drugem.

Prve tekme bodo konec novembra letos, naslednje februarja 2022, zaključek prvega dela pa junija in julija 2022. Drugi del se bo začel konec avgusta 2022, nadaljeval novembra 2022 in končal februarja 2023.

Slovenija je bila kot četrta reprezentanca na svetu na novi lestvici Fibe uvrščena v prvi kakovostni boben skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo. Iz četrtega bobna je na žrebu v Miesu ob Ženevskem jezeru dobila Hrvaško, iz petega Finsko, iz zadnjega, osmega pa Švedsko.

Na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra 2023 v Džakarti, Okinavi in Manili, kjer bodo tudi zaključni boji, bo nastopilo 32 reprezentanc. V kvalifikacijah jih bo sodelovalo 80 (32 evropskih reprezentanc), skupno pa bo po vsem svetu odigranih 420 tekem.

Slovenija je doslej trikrat nastopila na SP. Leta 2006 na Japonskem je zasedla deveto mesto, 2010 v Turčiji osmo, pred sedmimi leti v Španiji pa sedmo.

Murić: »Dobili smo zanimive nasprotnike«

Kapetan Slovenije Edo Murić je po žrebu dejal: »Dobili smo zanimive nasprotnike, s katerimi se na igriščih redno srečujemo. Ne glede na nasprotnike pa morata naše razmišljanje in pristop biti enaka v vsakem kvalifikacijskem oknu. Osredotočeni bomo morali biti nase in na svojo igro ter gledati iz tekme v tekmo. Nadaljevati moramo s hitro in agresivno košarko, kar je bil naš zaščitni znak v Kaunasu ter Tokiu. Le tako bomo lahko tudi v kvalifikacijah dosegli rezultate, ki si jih želimo. Zadnje svetovno prvenstvo smo na žalost spremljali prek televizijskih ekranov. Verjamem, da so bile takratne kvalifikacije dobra šola za vse nas in tokrat bomo storili vse, da na igrišču zmagujemo in upravičimo pričakovanja naših zvestih navijačev ter nenazadnje tudi trenutno visoko uvrstitev na Fibini jakostni lestvici.«

Selektor Aleksander Sekulić pa je dodal: »Znašli smo se v zelo zanimivi skupini in priča bomo kar nekaj sosedskim derbijem. S Finci in Hrvati se dobro poznamo, še posebej s slednjimi nimamo nobenih skrivnosti. Morda so manjša neznanka Švedi, saj se med seboj že kar nekaj časa nismo pomerili. Vsekakor si želim, da bi reprezentančni duh iz zadnjih kvalifikacij ter olimpijskih iger prenesli tudi v te kvalifikacije. Upam, da bomo lahko zaigrali tudi pred navijači, ki nam bodo prav gotovo dali še dodatni zagon. Nikakor ne bežimo od odgovornosti. Cilj je, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo pri tem uspešni.«