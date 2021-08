Eden od korakov k bolj trajnostnemu načinu življenja je tudi sprememba prehranjevalnih navad. Berlinski študenti že nekaj časa pozivajo k okolju bolj prijaznim menijem, sedaj pa se je 34 menz, ki skrbijo za prehrano na štirih berlinskih univerzah odločilo prisluhniti. Britanski Guardian poroča, da bo okoli 150 tisoč berlinskih študentov z novim študijskim letom v menzah naletelo na precej premešano ponudbo prehrane. Po novem bo na meniju 68 odstotkov veganskih jedi, 28 odstotkov vegetarijanskih jedi ter 2 odstotka bo ribjih jedi. Na menijih bo le po ena mesna jed in še ta zgolj štiri dni v tednu.

»Nov prehranski koncept smo razvili predvsem zaradi pogostih pozivov študentov, ki so želeli okolju bolj prijazno ponudbo v svoji menzi,« je povedala Daniela Kummle iz organizacije Studierendenwerk, ki berlinskim študentom ponuja socialno, zdravstveno, ekonomsko in kulturno podporo. Pravi še, da je trend k prehrani, ki ne temelji na živalih, močno spodbudil uspeh že obstoječih veganskih in vegetarijanskih menz. Ta je na najbolj jasen način pokazal, da se potrošniške navade študentov spreminjajo.

Berlinski študenti po prehranjevalnih navadah močno odstopajo od nemškega povprečja. Anketa je leta 2019 ugotovila, da okoli 13,5 odstotkov berlinskih študentov je vegansko, dodatnih 33 odstotkov pa vegetarijansko. Nemško povprečje kaže, da na vegansko dieto prisega vsega 1,6 odstotka prebivalcev. Kljub temu nemške univerzitetne menze že sedaj ponujajo med 30 in 50 odstotki vegetarijanskih jedi na menijih. Tradicionalno zelo progresivna Freie Universität Berlin, ki velja za eno najboljših nemških univerz, od leta 2010 premore menzo Veggie No. 1, ki ponuja izključno vegetarijansko hrano, leta 2019 pa je vrata odprla še izključno veganska menza Veggie No. 2.

Prehrana pa ni edino področje, na katerem želijo berlinske univerze prispevati k bolj trajnostno naravnani prihodnosti. Berlinska Humboldtova univerza, sicer najstarejša univerza v mestu, se je zavezala k podnebni nevtralnosti do leta 2030, Tehnična univerza Berlin (TU Berlin) pa namerava omenjeni cilj doseči do leta 2045.