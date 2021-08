S temi verzi bi lahko deloma opisali tudi nesrečo avtomobilista prejšnji četrtek, ko je zapeljal po bregu Lendave in pristal v vodi, močno pod vtisom »poezije« pa je bil 21-letnik, ki se je udeležil zabave v Krškem, zaužil prepovedano drogo in dobil tako hude blodnje in preganjavico, da se je pognal v Savo, piše Tomaž Bukovec v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Njegovi prijatelji so sprožili reševalno in iskalno akcijo, da so ga našli, pa so potrebovali kar pet ur, saj se je skrival pred preganjalci v svoji glavi. Vse skupaj se je srečno končalo, tako za Posavca kot tudi Lendavčana. Se pa ni leta 2002, ko so v potoku Ščavnica v bližini Ljutomera našli 16-letnika, ki je skupaj z vrstniki zaužili zvarek iz cvetov okrasne rože datura oziroma hudičeve trobente.

Povodni mož očitno biva v marsikateri slovenski vodi. Vode in kopanje predstavljajo letos očitno še posebno past in nevarnost, ki je ne smemo podcenjevati. Ne le da se je letos utopilo oziroma v vodi umrlo že najmanj deset ljudi, bilo je kar nekaj primerov, ko so se kopalci za las izognili utopitvi…

Leta 2017 se je v Sloveniji utopilo 11 ljudi, leta 2018 22, leta 2019 14, lani pa 17. V tem tisočletju so po številu utopitev izstopala leta 2002 in 2012 s po 25 utopitvami in 2008, ko se je utopilo 23 ljudi. Te številke so bile v preteklosti bistveno višje in skoraj ni mogoče verjeti, da se je na primer leta 1969 v Sloveniji utopilo skoraj 130 ljudi. Število 100 utopitev je bilo preseženo še leta 1972 in 1976, po letu 1987 (49 žrtev) pa se je začelo počasi zmanjševati. Število utopitev je med nesrečami na zelo visokem mestu, za nesrečami na cesti in delovnimi nesrečami, in je marsikatero leto podobno ali enako številu smrtnih nesreč v gorah.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.