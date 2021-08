Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Predvsem tam bo pihal severni veter, ponekod na Primorskem pa prehodno šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini jasno.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Balkanom se še zadržuje višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki nam prinaša nestanovitno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo ob severnem Jadranu. Predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno in nekoliko topleje.

Biovreme: V torek in sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi povečini ugoden, le zelo občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.